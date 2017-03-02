Швеция решила вернуть призыв в армию

Правящая коалиция в Швеции решила частично вернуть службу в армии по призыву, которая перестала быть обязательной с 2010 г. Как передает Русская служба ВВС, пресс-секретарь министерства обороны Маринетт Радебу причиной этого решения назвала ухудшение ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и недокомплект в войсках из-за проблем с набором добровольцев. «Российская военная активность - одна из причин», - уточнила она. Сам министр Петер Хюльтквист ранее заявил SVT, что добровольную систему рекрутинга необходимо сочетать с обязательным призывом, чтобы в итоге получить укомплектованные и подготовленные воинские соединения.

Решение о призыве может коснуться около 100 000 юношей и девушек 1999-2000 годов рождения, им скоро направят полную информацию о плане правительства и попросят заполнить анкеты. Из них будет отобрано сначала 1300 человек, и предполагается, что в итоге военную подготовку в 2018 и 2019 гг. пройдут примерно по 4000 срочников и добровольцев.

Как сообщает the Local, это идея социал-демократов и зеленых, которые входят в правящую коалицию, ее затем поддержали и оппозиционеры из либеральной и умеренной партий.

В качестве примера минобороны хочет взять систему в Норвегии, где призыв сочетается с профессиональной армией.

Швеция не входит в НАТО, но сотрудничает с ним.

В апреле 2015 г. Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия договорились укрепить военное сотрудничество. В начале 2016 г. Стокгольм решил вернуть воинскую часть на остров Готланд - она была свернута после окончания холодной войны.