В отношении председателя правления Татфондбанка Мусина завели уголовное дело

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета региона Роберта Мусина. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в августе прошлого года сотрудники банка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о «наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами». Кредит в размере более 3 млрд. руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.