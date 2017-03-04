Матвиенко: План по обеспечению безопасности аэропортов Египта выполнен на 90%

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что план по обеспечению безопасности аэропортов Египта выполнен более чем на 90%.

«Авиационные власти и спецслужбы двух стран провели колоссальную работу по реализации совместного плана мероприятий по обеспечению безопасности в египетских аэропортах. Можно сказать, что этот план выполнен более чем на 90%», – сказал Матвиенко.

По ее словам, не до конца исполненными остались всего четыре позиции. «Как только египетская сторона ответит, что и эти четыре позиции доработаны до конца, выезжает наша группа экспертов и делает окончательное заключение», – добавила спикер Совфеда.

Матвиенко заверила, что авиасообщение с Египтом будет возобновлено в ближайшее время, но конкретной даты назвать не смогла.