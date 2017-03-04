Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов перед выборами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама прослушивал его телефоны во время предвыборной кампании. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные разговоры в Trump Tower прямо перед победой», – написал Трамп в Twitter.

«Законно ли то, что действующий президент прослушивает телефоны кандидата в президенты перед выборами?.. Новая низость!» – продолжил Трамп. Он выразил уверенность, что адвокаты посчитают это нарушением.

«Как опустился президент Обама в тот момент, когда прослушивал мои телефоны во время сакрального избирательного процесса... Плохой (или больной) парень!» – заключил Трамп.