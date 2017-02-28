Трамп заподозрил Обаму в организации локальных протестов и утечек в СМИ

По мнению президента Дональда Трампа, его предшественник Барак Обама стоит за организацией акций протеста против его политики, с которыми конгрессмены-республиканцы столкнулись в ходе недавних поездок по стране. Как сообщает ABC News, он дал это понять в передаче Fox News «Fox & Friends», которая должна выйти в эфир во вторник вечером. Ведущий эфира Брайн Килмид отметил, что протесты проводит «организация Обамы», и спросил, не думает ли Трамп, что к акциям приложил руку и сам экс-президент в нарушение неписаного «президентского кодекса».

«Думаю, он за этим стоит, – ответил Трамп. – И я думаю, что это политика, так она работает».

Речь идет о созданной в 2013 г., после переизбрания Обамы президентом, некоммерческой организации Organizing for Action. Ее создателем является бывший руководитель предвыборной кампании Обамы Джим Мессина, она использует сайты избирательного штаба и занимается продвижением и поддержкой основных идей администрации Обамы. ABC News отмечает, что организацией сбора граждан на встречи с конгрессменами на местах занимаются формально другие онлайн-проекты и что нет никаких доказательств прямой причастности к ним бывшего президента.

В этом же интервью Трамп сказал, что, по его мнению, Обама стоит и за утечками в СМИ информации о том, что происходит сейчас в Белом доме, поскольку люди Обамы совершенно точно за этим стоят. Это цитирует уже СNN. Он назвал часть утечек «действительно серьезными» с точки зрения государственной безопасности, но добавил, что, как он понимает, все это тоже часть политики и, вероятно, это будет продолжаться. Ранее президент критиковал СМИ за публикацию «фейковых новостей», в том числе о возможных контактах людей из его окружения с представителями России, а также критиковал спецслужбы за то, что они допустили утечки в СМИ, и требовал найти виновных.

Сейчас он не представил никаких доказательств причастности Обамы к организации протестов и утечек. CNN попросила о комментарии представителей экс-президента, но ответа пока не получила.