Пушков прокомментировал предложение Австрии отправлять беженцев в Грузию

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца селить беженцев за пределами Евросоюза, в том числе в Грузии.

«Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию – видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?» – написал Пушков в Twitter.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что идея Курца затрагивает интересы России.

Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild предложил создавать лагеря для беженцев за пределами Евросоюза, например, в Египте или Грузии.