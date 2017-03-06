Директор ФБР попросил Минюст опровергнуть заявления Трампа о прослушке – NYT

С просьбой публично опровергнуть заявление президента США Дональда Трампа о прослушке в Trump Tower, где располагался его предвыборный штаб, директор ФБР Джеймс Коми обратился в Минюст, сообщает New York Times. Это произошло в тот же день, 4 марта, когда Трамп написал на своей странице в Twitter: «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower, прямо перед моей победой. Ничего не нашел». В другом твитте Трамп задавал риторический вопрос о законности этих действий и сравнивал их с Уотергейтом, скандалом, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

Пока никакой реакции со стороны Минюста не последовало. Ни там, ни в ФБР ситуацию не комментируют. Представители Обамы ранее опровергли заявления Трампа. Сам же Трамп 5 марта обратился к Конгрессу с призывом оценить, не злоупотребила ли администрация Обамы властью. Это расследование Трамп предложил вести как часть более общего – о попытках России влиять на президентские выборы в США.

Ранее министр юстиции Джефф Сешнс взял самоотвод от дел, касающихся выборов, поскольку был уличен в контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о которых не рассказал в ходе утверждения его кандидатуры в сенате.