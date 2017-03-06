В этом году состоятся все семь запланированных пусков «Протона» – Комаров

Проверка отозванных ракетных двигателей ракет «Протон-М» не отразится на ранее утвержденном графике запуска этих ракет, заявил «Интерфаксу» руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров.

«В апреле планируется пуск. В этом году планировалось семь пусков "Протона", все они будут обеспечены», - сказал Комаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он принял участие в открытии в Госдуме выставки, посвященной 80-летнему юбилею первой женщины-космонавта, а ныне депутата Валентины Терешковой.