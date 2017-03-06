В Москве арестовали бывшего замкомандующего Внутренними войсками

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД Вячеслава Варчука, передает «РИА Новости» пресс-секретарь суда Светлана Лукьянова.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она. В чем именно подозревают Варчука, она не уточнила.

Генерал-лейтенант Варчук с 2002 г. курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата. Воинское звание «генерал-лейтенант» ему присвоили в 2011 г.