Генпрокуратура Украины заблокировала более 300 млн гривен на счетах Януковича-младшего

Генпрокуратура Украины вместе с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали денежные средства сына бывшего президента Виктора Януковича Александра на счетах в Международном инвестиционном банке (МИБ). «Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло – ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде», – написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

В понедельник, 6 марта, Печерский райсуд Киева снял арест с 312,5 млн гривен бизнесмена Александра Януковича. 24 февраля эти средства заблокировали в МИБ.