США приступили к размещению системы ПРО THAAD в Южной Корее

США отправили два мобильных противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею после очередных пусков баллистических ракет Северной Кореей, сообщает Bloomberg.

В сообщении тихоокеанского командования Вооруженных сил США отмечается, что первые части системы уже прибыли в Корею». Минобороны также отмечает, что «американский комплекс ПРО предназначен исключительно для защиты Республики Кореи от ракетно-ядерной угрозы со стороны Севера». В связи с этим Сеул «предпринимает усилия для того, чтобы THAAD вступил в строй как можно скорее».

Накануне сообщалось, что из четырех запущенных ракет три упали в исключительной экономической зоне Японии, пролетев перед этим около 1000 км.

В связи с проведенными испытаниями США, Япония и Южная Корея запросили созыв экстренного совещания Совета Безопасности ООН. Источники агентства полагают, что совещание может состояться 8 марта.

Цель пуска четырех баллистических ракет 6 марта заключалась в отработке ударов по военным базам США в Японии, «призванных поразить базы сил империалистической агрессии», передает «Ренхап» сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). Такую задачу перед военными поставило руководство КНДР. За запуском ракет лично следил лидер КНДР Ким Чен Ын.