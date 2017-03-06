Северная Корея предположительно произвела пуски четырех межконтинентальных ракет

Неизвестные ракеты были запущены 6 марта КНДР с полигона Тонгчанг-ри, где ранее испытывались ракеты среднего и дальнего радиусов действия, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов. Южнокорейские военные уточнили, что ракеты пролетели около 1000 км. Южная Корея и США продолжают исследовать тип оружия. Предположительно речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, способной достичь территории США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Пхеньян запустил 4 баллистических ракеты, 3 из которых упали в исключительной экономической зоне его страны в Японском море, передает Reuters. Эти пуски нарушают резолюции СБ ООН, заявил он, отвечая на вопросы парламентариев.

В 2016 г. КНДР уже осуществляла запуск межконтинентальной баллистической ракеты, тогда Пхеньяну удалось вывести объект на орбиту. 12 феврале Пхеньян испытал новый тип баллистической ракеты Pukguksong-2 среднего и дальнего радиуса действия. Тогда ракета пролетела 500 км, упав в Японское море.

Южная Корея заявила о созыве экстренного заседания совета национальной безопасности.