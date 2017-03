Европа довольна ужесточением позиции Трампа в отношении Москвы – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила политику в отношении России, это нравится Европе и беспокоит Москву, пишет The Wall Street Journal. Избрание Трампа Европа встретила с трепетом, а Россия – с ликованием, через шесть недель после его инаугурации расклад меняется, замечает издание. На прошлой неделе об изменении расклада и о появившихся надеждах Европы на сближение позиций по России сообщало Reuters.

По словам европейских дипломатических источников WSJ, их заверили, что «США не "продадут" России Восточную Европу и Украину путем признания расширенной сферы влияния Москвы» (здесь и далее цитаты в переводе «Инопрессы»). Еще один высокопоставленный европейский дипломат после консультаций в Вашингтоне на прошлой неделе заявил о значительном продвижении к выработке единой позиции в отношении России. «Никто не вынес ощущения, будто США заключают с Россией какую-то "большую сделку", – добавил он.

WSJ напоминает, что выбранные Трампом чиновники администрации продвигают жесткий курс в отношении Кремля. Впрочем, по ее оценке, пока эксперты продолжают гадать, каковы истинные намерения Трампа. Одни кремленологи допускают, что Трамп ужесточает позиции накануне переговоров с Кремлем, «цель которых – движение к примирению с Россией и нахождению общего подхода к Европе и Ближнему Востоку». Другие аналитики сомневаются, что в долгосрочной перспективе Трампа удастся удержать от попыток сблизиться с Владимиром Путиным. Эндрю Вейсс, вице-президент по исследованиям Carnegie Endowment for International Peace, напоминает, что сближение с Москвой было идеей фикс внешнеполитического подхода Трампа и сбрасывать ее со счетов рано. Пол Сондерс, исполнительный директор Center for the National Interest, напротив, ждет обострения двусторонних отношений, но вот по какой причине: Трамп будет пытаться улучшать отношения, но ему важно сделать это с позиции силы, Москве же это явно не понравится.