ЖКХ Москвы возглавил главный энергетик столицы

Сегодня президиум столичного правительства утвердил решение о реорганизации двух департаментов городского хозяйства в один – департамент ЖКХ, а мэр Москвы Сергей Собянин утвердил кандидатуру его начальника. Новый департамент создается путем присоединения департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства к департаменту топливно-энергетического хозяйства.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выслушав предложения своего заместителя по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, спросил, кто может возглавить новую структуру. Бирюков предложил кандидатуру Павла Ливинского, ранее возглавлявшего департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Мэр поинтересовался, как будет называться новый департамент. Его заместитель ответил, что предложено назвать новую структуру департаментом ЖКХ и благоустройства Москвы. «Может, просто департамент жилищно-коммунального хозяйства? Я думаю, так будет короче», – сказал Собянин.

Мэр согласился с кандидатурой Ливинского, пожелал ему успехов на новой должности. «Надеемся на вас. Структура объединенная, большая, значимая для города, горожан. Постарайтесь. Будем помогать», – сказал Собянин, обращаясь к руководителю нового департамента.

Уроженцу Челябинска Ливинскому 36 лет. Закончив МГУ, он стал работать в энергетике в разных регионах России, в Москве – с 2006 г. С 2006 по 2013 г. последовательно занимал следующие должности: заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания»; заместитель генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; генеральный директор ОАО «Объединенная энергетическая компания». В 2013 г. назначен на должность руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, который присоединен к новой структуре, с 25 ноября 2015 г. руководил Александр Самсонов.