В Савойе лыжный курорт накрыло лавиной: обошлось без жертв

Во французских Альпах на лыжном курорте Тинь в Савойе около 10 часов утра сошла лавина. Как сообщает BFM TV, под завалом могли оказаться лыжники. Сотрудники полиции, судя по разбросанным по снегу элементам лыжной экипировки, предположили, что могут быть погибшие. Никаких данных о найденных и пропавших людях нет. Позднее Le Figaro со ссылкой на администрацию лыжной станции сообщил, что поисково-спасательная операция завершилась, погибших не обнаружено.

На поиски были отряжены две группы спасателей с собаками. Наготове стояли несколько машин скорой помощи.

С пострадавшего спуска эвакуировали тех, кто там оставался после схода лавины. Курорт частично закрыт из-за повышенной лавиноопасности.

Оказавшийся на месте событий корреспондент SFR Sport Брюно Детант рассказал, что в Тине несколько дней без перерыва шел легкий снег, намело около метра неслежавшегося снега и поверхность снежного покрова в результате была крайне нестабильной.