В отеле Rigopiano найдены все погибшие

В Италии завершилась спасательная операция на месте заваленного лавиной отеля Rigopiano в провинции Абруццо. Как сообщает сайт телекомпании RAI, вечером в среду там нашли два последних тела, общее число погибших достигло 29. Операция продолжалась в течение недели после схода снежной лавины в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия.

По словам представителя прокуратуры, судмедэкспертиза установила причины смерти всех жертв стихии. Некоторые погибли сразу от травм, полученных при обвале, другие умерли от асфиксии или переохлаждения. Лавина сошла на 4-звездочный отель во второй половине дня в среду, в гостинице на тот момент были 38 человек, включая персонал. Четырехэтажный основной корпус здания был сорван с фундамента и завален снегом. Первые спасатели добрались до отеля только в четверг утром на лыжах. Два человека спаслись, потому что в момент схода лавины оказались на улице. Они и вызвали помощь. Из-под снежного завала пожарные спасли девять человек, в том числе четверых детей. По факту гибели людей расследуется дело по статье о непреднамеренном убийстве.