В руководстве Узбекистана назрел раскол – Reuters

Возвращение в Узбекистан Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) стало причиной конфликта в руководстве страны, передает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, за восстановление сотрудничества с ЕБРР выступает президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, но руководитель Службы национальной безопасности страны Рустам Иноятов занимает противоположную позицию.

Кроме того, по данным Reuters, Мирзиеев поддерживает проведение экономических реформ, отмены виз для граждан 15 стран, тогда как Иноятов против этого. «Мирзиеев пытается показать Западу, что он реформатор, особенно в экономическом и финансовом секторе», - говорит дипломатический источник агентства.

Шавкат Мирзиеев ранее занимал должность премьер-министра, но после смерти 78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова он был избран новым главой государства. Ранее Reuters писало, что Мирзиеев будет вынужден делить власть с Иноятовым и премьер-министром Узбекистана Рустамом Азимовым.