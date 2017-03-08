Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 8 марта, утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 гг. Документ опубликован на сайте правительства России.

«Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (2017-2018 гг.) предусматривается разработка механизмов реализации стратегии; информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором этапе (2019-2022 гг.) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах», - говорится в сообщении.

Реализация стратегии «будет финансироваться в рамках действующих государственных программ», под нее создается координационный совет при правительстве. Проект документа разработал Минтруд России.