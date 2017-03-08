WSJ: Обама в ярости от обвинений Трампа в прослушке

Экс-президент США Барак Обама был в ярости, когда узнал о том, что президент Дональд Трамп обвинил предшественника в прослушивании своих телефонов, пишет The Wall Street Journal. В окружении Обамы и Трампа понимают, что бывший и нынешний президент утрачивают даже видимость согласия: Трамп убежден, что Обама лично ставит палки в колеса его администрации, сообщила газета.

WSJ узнала, что Обама решил не реагировать на подобные заявления, но «был очень разъярен».

На минувшей неделе Трамп обратился к конгрессу с просьбой проверить информацию о том, что администрация бывшего президента Барака Обамы прослушивала его телефоны перед выборами. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои линии в Trump Tower прямо перед победой (на выборах). Ничего не услышал. Это охота на ведьм!» – написал в минувшую субботу Трамп в своем Twitter. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис опроверг заявление Трампа. «Ни президент Обама, ни какой-либо сотрудник администрации никогда не инициировал прослушку ни одного гражданина США. Все другие заявления попросту ложны», - заявил Льюис.