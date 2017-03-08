Путин пообещал продолжить софинансирование ставок по ипотеке

Программа софинансирования ставок по ипотеке в России будет продолжена, заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Брянскую область в сопровождении зампреда правительства Ольги Голодец и министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Общаясь с сотрудниками перинатального центра Брянской городской больницы № 1, глава государства узнал, что губернатор Брянской области Александр Богомаз выделил 10 квартир для медработников. Собеседники попросили его продолжать поддержку медиков, в том числе в жилищном плане. «Это чисто субъектовая обязанность, но у нас и на федеральном уровне есть программа софинансирования ставки по ипотечным кредитам, некоторые другие вопросы. Мы будем это продолжать делать», - сказал президент в связи с этим.

«То, что Александр Васильевич выделил, это правильно. По-другому невозможно. Если мы хотим привлекать в центры высокотехнологичной медицины людей, соответствующих требованиям, которые предъявляются в этих учреждениях, то первый вопрос - это обеспечение жильем», - добавил Путин.

Срок действия госпрограммы субсидирования ипотеки завершился в 2016 г. Государство прекратило субсидировать ставку кредитов на приобретение жилья в новостройке, выданных банками после 31 декабря 2016 г. В феврале первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании Путина с членами правительства заявил, что субсидирование прекратится. «При достаточно серьезной стабилизации на финансовом рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам 2016 г., правительство приняло решение, что продолжать эту программу [по субсидированию ипотечных ставок] мы не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают ипотечные ставки от 12% и ниже», - пояснил Шувалов.

Из-за окончания льготной программы ставки жилищных кредитов на новостройки взлетели с 10,9–12% до 12,25–13,75% годовых, писали «Ведомости».