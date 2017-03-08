Украина передаст в Гаагу переписку с Москвой

МИД Украины предоставит Международному суду ООН все непубличные дипломатические ноты, которыми страны обменивались с 2014 г., передало агентство UNIAN из зала суда. По словам представителя украинской стороны Давида Зионца, эта переписка поможет опровергнуть аргументы России о том, что Украина не предъявляла ей конкретных претензий.

Представитель украинской делегации Гарольд Ко призвал ввести временные меры против России немедленно, мотивировав это шаткостью статус-кво и продолжающимися страданиями мирного населения Украины.

В Гааге идут слушания по иску Украины для привлечения России к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации» против украинского государства. Киев добивается введения временных мер против России.

Истец просит cуд потребовать от России усилить контроль над границей и не допускать проникновения на территорию Украины «денег, оружия, транспортных средств, инструкторов или вооруженных групп», а также воздержаться от дискриминации крымских татар и этнических украинцев на территории Крыма. Решение о предварительных мерах может быть вынесено в течение одного-двух месяцев. После этого суд будет решать, соблюдены ли сторонами требования по приемлемости иска, в частности о предварительных переговорах сторон.

Результатом судебного процесса может быть факт установления несоответствия действий России нормам международного права и нарушения подписанных договоренностей. При этом Россию нельзя заставить исполнять решение суда – она может блокировать его в Совбезе ООН.