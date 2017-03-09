ЦРУ считает действия WikiLeaks попыткой подорвать его возможности по защите США

Общественность в США должна быть крайне встревожена публикацией WikiLeaks документов ЦРУ, цель которой – подорвать возможности разведслужб по защите Америки от террористов и других врагов, заявило это разведуправление. Оно опубликовало официальный комментарий в связи с публикацией WikiLeaks данных под кодовым названием Vault 7 («Сейф № 7») о деятельности подразделений киберразведки ЦРУ. Ведомство подчеркнуло, что не будет ни подтверждать, ни опровергать подлинность обнародованных документов и не будет комментировать, идут ли поиски источника утечки.

ЦРУ напомнило, что его цель – «агрессивно собирать иностранные разведданные» ради защиты Америки от террористов, враждебно настроенных государств и других противников. Для этого управлению необходимо использовать последние технологические разработки и быть на переднем крае развития технологий, Америка не заслуживает меньшего, говорится в комментарии. ЦРУ также напомнило, что ему по закону запрещено следить с помощью электронных устройств за согражданами на территории США и оно это не делает. Управление строго следит за тем, чтобы его деятельность соответствовала законам страны.