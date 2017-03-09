Белый дом прокомментировал утечку документов ЦРУ в WikiLeaks

Президент США Дональд Трамп крайне озабочен возможными утечками секретной информации, это видно из его предыдущих комментариев, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом сообщает ABC News. Он отметил, что не готов пока говорить об отношении президента к публикации на WikiLeaks массива документов о работе киберподразделений ЦРУ под кодом Vault 7 («Сейф № 7»). Но если обнародованные документы окажутся подлинными, Трамп расценит эту утечку как опасную, добавил он.

Спайсер не спорит, что в ходе предвыборной кампании Трамп хвалил WikiLeaks за публикацию утечек из почты советника своей соперницы – кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Однако уже после инаугурации президент не раз критиковал спецслужбы за слив секретной информации журналистам и требовал это пресечь. По словам Спайсера, одно дело – публикация почты Джона Подесты из ящика на Gmail о дискуссиях среди демократов и писем личного характера с его оценкой Хиллари Клинтон, другое дело – утечка засекреченных данных. «И не сомневайтесь, президент уже говорил, что любой, кто организует утечку секретной информации, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона», – сказал чиновник.