ФСО отрицает проникновение посторонних в Кремль 8 марта

Федеральная служба охраны (ФСО) прокомментировала фотографию, на которой на Угловой Арсенальной башне Кремля висит плакат «Национальная идея – феминизм». В ФСО подчеркнули, что проникновений на охраняемые объекты 8 марта зафиксировано не было. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ Александр Рясков. По утверждениям распространителей фото, плакат был вывешен девушками-феминистками.

Акция феминисток прошла 8 марта на Красной площади. Участники акции развернули над гротом у стены Кремля в Александровском саду плакат «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли зеленые файеры.