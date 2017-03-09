Соцопрос выявил нового лидера среди кандидатов в президенты Франции

Центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон может опередить лидера ультраправых Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов 23 апреля, показал новый соцопрос. Как передает Reuters, соцопрос Harris Interactive дал Макрону 26% в первом туре, Ле Пен – 25%. Две недели назад такой же опрос давал лидеру «Национального фронта» те же 25%, но у Макрона было на 6% меньше. Во втором туре последний опрос дает Макрону 65%.

Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон, жена которого подозревается в фиктивном трудоустройстве, в первом туре может набрать только 20%, показывает измерение. Последний опрос проводился с 6 по 8 марта среди 4932 респондентов.