Фийон продолжит президентскую гонку, несмотря на вызов в суд по делу о трудоустройстве жены

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон подтвердил, что его и его жену Пенелопу вызвали в суд в связи с расследованием утверждений о ее фиктивном трудоустройстве. Он заявил это на экстренной пресс-конференции 1 марта, которую назначил утром того же дня, отменив участие в сельскохозяйственной выставке. Он заявил, что предстанет перед судом 15 марта и представит там «свою правду», которая является единственной. Из президентской гонки он не выходит. На сельскохозяйственную ярмарку он все-таки придет - в среду, во второй половине дня.

По словам Фийона, в его окружении обвинения в его адрес называют политическим убийством. Он добавил, что считает, что это попытка убить не только его, но и президентские выборы и повлиять на результаты голосования избирателей правых и центристских взглядов. В этой ситуации он не выходит из кампании и предоставляет свою судьбу народу, к которому отныне он будет взывать. «Франция велика, она больше моих ошибок и выше предвзятости значительной части СМИ», - цитирует его Le Figaro.

1 марта журналистка издания Mediapart сообщила в Twitter, что Пенелопа была взята под стражу в связи с расследованием. Источники BFM TV и Le Figaro информацию об аресте жены Фийона опровергли.

Расследование по делу о трудоустройстве Пенелопы Фийон финансовая прокуратура Франции начала в конце января текущего года. Издание Le Canard Enchaine сообщило, что она с 1998 по 2002 г. числилась помощником политика в Национальном собрании, однако, по словам депутатов нижней палаты парламента, никаких обязанностей у нее не было. За это время она получила около 500 000 евро. Франсуа Фийон отрицает эти обвинения и утверждает, что жена работала с ним всегда - с первых выборов в 1981 г.

Комментируя ситуацию, еще один кандидат в президенты, экс-министр экономики Эммануэль Макрон отметил, что его оппонент потерял связь с реальностью и у него сдали нервы (цитаты по Figaro). Вместе с тем он согласился, что принимать решение в этой ситуации должны избиратели и они должны стать судьями, и высказался против перерыва в президентской кампании ради расследования.