Прокуратура начала расследование в отношении супруги Фийона

Прокуратура Франции начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона, сообщает Le Parisien. По данным издания, Пенелопа Фийон подозревается в незаконном получении 500 000 евро.

Супруга Фийона Пенелопа оказалась в центре скандала после того, как сатирическое издание Canard Enchaine узнало о присвоении ею государственных средств. По информации издания, Пенелопа Фийон получала зарплату как помощник своего мужа-депутата, но не выполняла работу.