Новым фаворитом президентской гонки во Франции стал Эмманюэль Макрон

Опрос службы BVA-Salesforce показал, что бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон стал новым фаворитом президентской гонки, обогнав бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Результаты показывают, что Макрон имеет большие шансы выйти во второй тур и обойти в нем лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Также опрос показал усиление позиций кандидата от Социалистической партии, бывшего министра образования Бенуа Амона.

Популярность бывшего фаворита предвыборной гонки Франсуа Фийона упала после скандала, в центре которого оказалась его жена Пенелопа.

Сатирическое издание Canard Enchaine узнало о присвоении ею государственных средств. По информации издания, Пенелопа Фийон получала зарплату как помощник своего мужа-депутата, но не выполняла работу. За восемь лет она получила 831 440 евро, утверждает издание со ссылкой на платежные документы.