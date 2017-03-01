Жена кандидата в президенты Франции Фийона взята под стражу – СМИ

Супруга кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона Пенелопа взята под стражу в связи с расследованием скандала об ее предполагаемом фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщило в среду, 1 марта, в микроблоге в Twitter французское издание Mediapart.

Вместе с тем источник, близкий к политику, рассказал газете Le Figaro, что «Пенелопа находится в настоящий момент дома, с ней все в порядке».

Сам Франсуа Фийон вызван в среду в суд, пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники. Оно предполагает, что из-за полученной повестки в суд французский политик резко изменил в среду свои планы и отменил визит на Сельскохозяйственную выставку в Париже. Ожидается, что он выступит с официальным заявлением в 12:00 по парижскому времени (14:00 по мск).

Расследование по делу о трудоустройстве супруги Франсуа Фийона финансовая прокуратура Франции начала в конце января текущего года. В газете Le Canard Enchaine была опубликована статья, в которой утверждалось, что Пенелопа Фийон с 1998 по 2002 гг. числилась помощником политика в Национальном собрании, однако, по словам депутатов нижней палаты парламента, никаких обязанностей у нее не было. За это время она получила около 500 000 евро.

Франсуа Фийон опроверг сообщения французских СМИ, подчеркнув, что его супруга работала с ним всегда - с первых выборов в 1981 г. Он также обещал, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения, напоминает «Интерфакс».

Скандал с трудоустройством Пенелопы Фийон значительно повлиял на рейтинги ее мужа, который являлся одним из самых популярных участников предвыборной гонки. Президентские выборы во Франции состоятся в два тура 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур - 17 марта.