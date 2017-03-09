Песков отверг обвинения в нарушении Москвой договора о РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Пентагона в нарушении Москвой договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет <…> В ситуации с Российской Федерацией и нашим евразийским геополитическим положением у нас совсем другая архитектура возможных угроз нашей безопасности. Тем не менее Россия все равно остается приверженной своим обязательствам», – сказал Песков.

В среду, 8 марта, Пентагон впервые официально обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по мнению минобороны США, нарушает договор о РСМД и представляет опасность для НАТО. До сих пор СМИ сообщали об этом только со ссылкой на неназванных чиновников из администрации президента США.