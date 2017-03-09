Путин: МВД не раскрывает половину преступлений

Почти половина совершаемых в стране преступлений остается нераскрытой, заявил президент России Владимир Путин в четверг на расширенной коллегии ведомства. «Как и прежде, почти половина совершаемых в России преступлений остается нераскрытой. Имеющийся потенциал МВД используется не в полном объеме», – констатировал президент.

При этом глава государства отметил, что за счет более эффективной координации действий МВД с другими правоохранительными органами и госструктурами в 2016 г. сохранилась тенденция снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений. «Есть позитивные подвижки в профилактической работе с несовершеннолетними», – сказал президент.

Путин потребовал от МВД активнее пресекать экстремизм и его проникновение в молодежную среду, решительно пресекать каналы нелегальной миграции и хамство на дорогах. Кроме того, президент назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих суицид, и поддержал инициативу о введении уголовной ответственности за эти действия.