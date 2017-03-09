Лукашенко отложил на год сбор налога на «тунеядство»

Введение сбора с неработающих граждан Белоруссии отменять не будут, но отложили на год, передает «Белта».

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», – заявил президент Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что данный декрет не является экономическим и финансовым, а является идеологическим и моральным. «Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Это – главное», – отметил Лукашенко.

В феврале в Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», во время которого участники потребовали отменить введение сборов.

Российские чиновники тоже не раз говорили о необходимости введения налога на тунеядство. Так, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что такой налог можно установить сначала в размере 20 000 руб., отмечая, что «это нормально, маловато даже». Он добавлял, что законопроекта о таком налоге пока нет и нет ясности, когда он может появиться.

Вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что неработающие граждане должны платить за то, что пользуются социальной инфраструктурой, говорила она: люди не работают, не платят страховые взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование (ОМС), но имеют право на бесплатную медицину.