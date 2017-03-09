Адвокат директора Библиотеки украинской литературы сообщил о ее увольнении

Обвиняемую в экстремизме и растрате директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину увольняют. Ей сообщили о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока, рассказал «Интерфаксу» ее адвокат Иван Павлов, руководитель «Команды 29». Он сослался на уведомление департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, в ведение которого библиотека была передана от департамента культуры вскоре после возбуждения уголовного дела по фактам хранения там экстремистской литературы.

«Все время, пока Шарина находилась под домашним арестом, она продолжала занимать пост директора библиотеки, и только теперь договор с ней будет расторгнут», – сказал Павлов. Он считает решение департамента незаконным: «Отстранение от должности – это такая же мера пресечения, которую избирает суд. Департамент культуры и другие организации не могут самостоятельно принимать таких решений».

Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 г., эту меру пресечения она обжаловала в ЕСПЧ. Как сообщал СКР, уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства) было возбуждено, когда после проверки в библиотеке нашли издание Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено в России. Затем ее обвинили в растрате: по версии следствия, в 2011–2013 гг. она расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу – об экстремизме, которое впоследствии было закрыто.

В сентябре 2016 г. власти Москвы приняли решение сохранить Библиотеку украинской литературы, но передать ее Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино (ВГБИЛ, «Иностранка»). Предполагалось, что ее книжное собрание ляжет в основу фонда Центра славянских культур, которую на базе ВГБИЛ создают «Иностранка» и городской департамент нацполитики.