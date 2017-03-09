РБК рассказал о роли Путина в освобождении Дадина, Чудновец и Севастиди

Первый осужденный за неоднократные нарушения на митингах Ильдар Дадин, осужденная на шесть месяцев за репост Евгения Чудновец и получившая семь лет заключения за госизмену по sms Оксана Севастиди вышли на свободу после вмешательства президента Владимира Путина и президентской администрации. Об этом РБК рассказали три высокопоставленных федеральных чиновника и сотрудник центрального аппарата Генеральной прокуратуры. Эту информацию РБК подтвердили источник в Совете федерации и два собеседника в руководстве Государственной думы.

«Есть понимание, что перед выборами президента нужна некая либерализация», – заявил один из собеседников издания в Госдуме. По мнению нескольких источников РБК, еще несколько громких дел могут быть пересмотрены в преддверии выборов.

22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину, осужденному за неоднократные нарушения на митингах на три года. Активист вышел из колонии спустя четыре дня, 26 февраля.

Осенью прошлого года, вскоре после того как пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложат о жалобе Дадина на пытки, президент стал в большей степени, чем когда-либо прежде, обращать внимание на истории конкретных людей, объяснял РБК высокопоставленный федеральный чиновник. В случае с Дадиным решающую роль сыграл не столько президент, сколько Конституционный суд, убеждены еще один высокопоставленный федеральный чиновник и источник РБК в Совете Федерации.

6 марта воспитательница детского сада Евгения Чудновец, осужденная на пять месяцев колонии за репост в соцсети «В контакте» видеоролика с издевательствами вожатых детского лагеря над раздетым ребенком, была освобождена в зале суда. Курганский областной суд удовлетворил кассацию замгенпрокурора Леонида Коржинека и отменил обвинительный приговор. Чудновец находилась за решеткой почти четыре месяца.

7 марта Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную на семь лет за госизмену за отправленное в августе 2008 г. знакомому в Грузии sms о военной технике, направляющейся в сторону Абхазии. Адвокат заявил, что его подзащитная планирует участвовать в заседании Верховного суда, намеченном на 15 марта, и добиваться оправдательного приговора.

В конце декабря на ежегодной пресс-конференции Путин пообещал изучить дело Севастиди и заявил, что sms-сообщения, из-за которых судили Севастиди, не представляли из себя «никакой тайны большой». По словам адвоката Севастиди, когда он виделся со своей подзащитной в «Лефортово», она не собиралась подавать прошение о помиловании. Поэтому можно полагать, что либо это была инициатива президента, либо Севастиди подписала прошение не глядя. Или же она подала прошение после встречи с адвокатами. Однако в этом случае в администрации главы государства не успели бы подготовить все бумаги для указа о помиловании, заявил источник издания в Генпрокуратуре.