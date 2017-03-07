Освобождение Евгении Чудновец исправляет прежние «перегибы»

Президиум Курганского обл­суда во вторник отменил приговор осужденной за репост видеоролика Евгении Чудновец, постановил ее оправдать и освободить из колонии. Дело прекращено за отсутствием состава преступления, суд признал за Чудновец право на реабилитацию, сообщил «Ведомостям» ее адвокат Алексей Бушмаков. По его словам, постановление кассационной инстанции сразу же отправили автотранспортом в колонию Нижнего Тагила, где отбывала наказание Чудновец. К вечеру понедельника она была освобождена.

Чудновец находилась за решеткой почти четыре месяца. 8 ноября 2016 г. Катайский райсуд Курганской области приговорил воспитательницу детсада и мать малолетнего ребенка к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ей инкриминировали репост на своей странице в соцсети видеоролика, запечатлевшего издевательства над ребенком в детском лагере. Хотя Чудновец настаивала, что просто пыталась привлечь внимание к этому событию, ее обвинили в распространении детской порнографии. Прокурор в прениях просил для нее пяти лет лишения свободы, суд ограничился шестью месяцами.

Позднее по апелляционному представлению курганской облпрокуратуры суд снизил срок лишения свободы до пяти месяцев, напоминает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, хотя прокурор ходатайствовал о замене наказания на другое, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем облпрокуратура обжаловала и это решение, но Курганский облсуд отказал в пересмотре дела, что стало основанием для обращения заместителя генпрокурора Леонида Коржинека в Верховный суд, который в итоге постановил пересмотреть дело.

«Мы говорили то же самое, но нас не слышали», – замечает на это Бушмаков. Он вспоминает, что судья Курганского облсуда уже однажды вернула кассационную жалобу Чудновец, не найдя в приговоре нарушений, но после того, как представление внесла Генпрокуратура, все изменилось. Скорее всего, Чудновец потребует компенсацию за время, проведенное за решеткой, говорит Бушмаков, ее размер он оценивает в 600 000 руб.

Около нуля 0,38% Такой была доля оправдательных приговоров по основной статье в первом полугодии 2016 г. (1428 из 379 034 приговоров), следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде России. В 2015 г. оправдательными оказались 3132 приговора из 733 607 – 0,43%

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что в освобождении Чудновец не обошлось без Кремля. «Президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Вопрос о судьбе воспитательницы Владимиру Путину задали на пресс-конференции в декабре 2016 г.: он тогда признался, что «ничего даже не слышал» об этом, но пообещал «посмотреть, насколько там справедливые были решения».

За последнее время это не первый случай отмены судебного решения, вызвавшего широкий общественный протест: в конце февраля Верховный суд во исполнение постановления Конституционного суда отменил приговор Ильдару Дадину, осужденному за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Но в данном случае вряд ли стоит говорить об оттепели, считает политолог Евгений Минченко, просто на фоне случившихся «перегибов» даже возвращение к условному центру будет восприниматься как либерализация. По его мнению, нейтральная линия поведения, цель которой – не раздражать либеральный электорат в преддверии президентских выборов, – сохранится у властей до середины 2018 г. Все эти события – элементы уравновешивания системы, где не должно быть ни явной несправедливости, ни явного радикализма, полагает политолог Андрей Колядин: «Если мы собираемся входить в президентскую кампанию, которая будет честной и легитимной, то из внутренней политической среды должна убираться явная несправедливость, когда человек посажен за преступление, которое преступлением не является».