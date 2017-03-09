Профильный комитет Европарламента проголосовал за безвизовый режим для украинцев

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета : девять членов комитета проголосовали «за», четыре - «против», один воздержался.

Следующим шагом станет рассмотрение Европейским парламентом 5 апреля вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещал, что Еврокомиссия до лета введет безвизовый режим с Украиной.

Ранее 27 февраля Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима с Грузией. Граждане Грузии смогут находиться в ЕС без виз до 90 дней в течение периода в 180 дней. Безвизовый режим ЕС с Грузией начнется 28 марта.