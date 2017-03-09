В Госдуму внесли проект Яровой об уголовном наказании за склонение к самоубийству

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через «группы смерти» в соцсетях.

Ранее положительные отзывы на законопроект были получены от Верховного суда и правительства РФ.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

Склонение к самоубийству предлагается наказывать лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет. Если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин или через интернет, срок лишения свободы предлагается поднять до четырех лет. Если самоубийство произошло, то срок лишения свободы предлагается поднять до пяти лет, после самоубийства ребенка или беременной женщины наказание - до семи лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до года или в виде штрафа до 80 000 руб.

Также предлагается признать уголовно наказуемой организацию деятельности, которая сопряжена с побуждением к самоубийству. Речь идет о распространении информации о способах самоубийства, а также призывов к суициду. Если они были публичными или через интернет, срок лишения свободы предлагается установить в размере до шести лет.

При этом определяется, что человек, добровольно прекративший такую преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Также увеличивается наказание для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства». Срок лишения свободы предлагается установить до шести лет (сейчас максимальный срок - до пяти лет).

Сегодня президент России Владимир Путин назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства. Об этом он заявил во время выступления на расширенной коллегии МВД.

Путин также поддержал инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за организацию «групп смерти» или создание сайтов, склоняющих к суициду. Он призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав их деятельность деструктивной и преступной.