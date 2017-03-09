Молдавия передала ноту России в связи с досмотром официальных лиц при въезде

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр страны Павел Филип в четверг, 9 марта, пригласили посла России в республике Фарита Мухаметшина на встречу. В ней также принимали участие министр юстиции Молдавии, руководитель МВД и представитель МИДа. На встрече послу была вручена нота, в которой официальные лица Молдавии пожаловались на действия сотрудников российских силовых структур.

«Тема дискуссии — передача информативной ноты политическому руководству Российской Федерации относительно ряда нарушений, совершенных в отношении должностных лиц парламента, правительства, спецслужб и партий правящей коалиции Молдавии», — заявили в пресс-службе молдавского парламента.

В ноте описано, как «официальные лица Молдавии останавливаются на въезде в Россию, допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб». Российская сторона пока не комментировала ситуацию.