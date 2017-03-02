«Коммерсантъ» назвал причину отзыва молдавского посла из Москвы

Посол Молдавии в Москве Дмитрий Брагиш мог быть отозван в результате противостояния президента Игоря Додона и правительства страны, говорят источники «Коммерсанта» в Кишиневе. Они напоминают, что Додон взял курс на налаживание отношений с Россией, тогда как правительство осталось проевропейским, президент боролся против назначения послами выдвиженцев правительства, правительство в ответ отозвало Брагиша, с которым Додон успел сработаться.

О неожиданном отзыве Брагиша 1 марта сообщила замминистра иностранных дел Молдавии Даниела Морарь. Причин она не назвала. В российском МИДе дали понять, что не понимают этого решения и оно стало на Смоленской площади неожиданностью. Сам Брагиш сказал «Коммерсанту», что и для него отзыв стал сюрпризом. Неназванный действующий молдавский дипломат сказал изданию, что посол «давно был в списке на отзыв» и якобы он в Москве «слишком увлекся бизнес-интересами».

Высокопоставленный источник газеты в администрации Додона сообщил, что за последнюю неделю состоялось несколько «весьма жестких разговоров» президента и премьер-министра Павла Филипа из-за представленных президенту кандидатур на должности послов в США, Китай, Австрию, Францию, Великобританию и ООН. Додон не согласился как минимум с тремя назначениями и критиковал партийный принцип назначения послов. «Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны», – объяснил собеседник «Коммерсанта».