Власти Молдавии отзывают посла в России и Таджикистане

Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решении отозвать посла в России Дмитрия Брагиша, передает «РИА Новости». Об этом заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Даниела Морарь.

«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша», — сказала она.

Причины отзыва не уточняются. Согласно законодательству республики соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.