Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
Российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с молдавским лидером Игорем Додоном заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Молдавии и сохранение ее внеблокового статуса.
«Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса», - сказал Путин.
По его словам, Россия готова быть посредником и помочь в урегулировании приднестровского конфликта.