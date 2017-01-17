Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии

Российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с молдавским лидером Игорем Додоном заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Молдавии и сохранение ее внеблокового статуса.

«Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса», - сказал Путин.

По его словам, Россия готова быть посредником и помочь в урегулировании приднестровского конфликта.