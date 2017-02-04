Додон выступил за предоставление Приднестровью особого статуса внутри страны

Президент Молдавии Игорь Додон выступил за предоставление непризнанному Приднестровью особого статуса в рамках единой страны. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Австрии, председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, который совершил визит в Молдавию и Приднестровье.

«Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны», – написал Додон в Facebook.

Президент выразил надежду на то, что Курц поспособствует активизации переговорного процесса. Додон подчеркнул, что выступает «за единый формат и совместный подход, чтобы найти оптимальные решения в интересах граждан, проживающих на обоих берегах Днестра».

В свою очередь, президент Приднестровья Вадим Красносельский после встречи с Курцем заявил, что не собирается обсуждать статус республики и менять курс на независимость.

«Я уже неоднократно говорил и еще раз подчеркну, что наша независимость – это гарантия нашей безопасности… Народ высказался еще в 2006 г. на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», – сказал Красносельский.