МВД: ущерб от хищений из бюджета России превысил 19 млрд рублей

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в прошлом году было выявлено 7300 преступлений, связанных с хищением и нецелевым использованием бюджетных денег. «Размер причиненного ущерба составил более 19 млрд руб.», – сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства. Полиции удалось вернуть более 8 млрд руб.

Говорить о кардинальном переломе в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями пока рано, отметил Колокольцев. В 2016 г. полицейские пресекли свыше 25 500 коррупционных преступлений. «Совместными усилиями всех правоохранительных органов к уголовной ответственности привлечены 1300 должностных лиц различного уровня», - добавил он.