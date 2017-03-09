Международный суд ООН завершил слушания по иску Украины против России

В Международном суде ООН в четверг завершились слушания по иску Украины, которая требовала привлечь к ответственности Россию за поддержку сепаратистов на Донбассе и за дискриминацию нероссийских общин в Крыму, говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

«Теперь суд начнет обсуждение дела. Решение суда будет оглашено в ходе открытого заседания, дата которого будет объявлена своевременно», - отмечается в документе.

Согласно иску украинская сторона считает, что Россия должна нести ответственность за нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск был подан в 2016 г.