В Гааге начались слушания по иску Украины к России

В Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) начались слушания по иску Украины для привлечения России к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации» против Украинского государства. Результатом слушаний может стать введение временных мер против России по просьбе Киева, пишет UNIAN.

Председательствующий судья Ронни Абрахам открыл заседание, посвященное публичным слушаниям по делу, которое касается ходатайства о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в ходе которого первой выступит украинская сторона.

«Российская Федерация нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины и в оккупированном Крыму... Украина сталкивается с такими действиями уже три года. Ранее Россия отвергала такие свои действия, что послужило причиной обращения украинской стороны в Международный суд ООН», – сказала замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль в ходе выступления в суде в понедельник.

В своем выступлении Зеркаль коснулась вопросов соблюдения прав человека в Крыму по отношению к крымскотатарским активистам, напомнила о крушении в Донбассе малазийского «Боинга» в июле 2014 г., о гуманитарной ситуации в Авдеевке, а также заявила об ограничении действий наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта на востоке Украины.

Предупредительные меры, которых требует Украина, должны защитить гражданское население Украины и избежать дальнейшей эскалации ситуации, заявил МИД страны.

«Предварительные меры позволят суду предупредить ухудшение ситуации и самое главное – защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела... Их применение особенно важно в контексте обострения ситуации в Авдеевке и в Крыму. В запросе о применении мер Украина просит суд обязать Российскую Федерацию прекратить нарушение международного права», – сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.