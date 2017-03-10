Неизвестный с топором напал на людей на центральном вокзале Дюссельдорфа

Как минимум пять человек пострадало в результате нападения человека с топором на пассажиров, находившихся в здании главного вокзала Дюссельдорфа, сообщает Bild. Некоторые находятся в критическом состоянии, отмечает Deutsche Welle. Люди были эвакуированы из здания вокзала. Движение поездов временно приостановлено.

Факт нападения подтвердил представитель полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. Полиция задержала двоих подозреваемых, однако спецоперация еще продолжается. Версии о причинах случившегося пока не озвучиваются.