Пенс пообещал найти виновных в утечке данных ЦРУ

Вице-президент США Майк Пенс пообещал найти виновных в утечке данных о том, как ЦРУ ведет слежку. Ранее организация WikiLeaks начала публиковать утечки из Центрального разведывательного управления под кодом Vault 7 («Сейф № 7»), которые станут крупнейшей серией конфиденциальных документов о ЦРУ.

«Мы не пожалеем никаких ресурсов для привлечения к ответственности тех, кто дал утечку информации, которая могла подорвать методы разведки и нашу национальную безопасность», — заявил Пенс в интервью Fox News. Он отметил, что если подлинность опубликованных документов подтвердится, то речь идет об «одном из наиболее значительных случаев подрыва национальной безопасности».

Вице-президент обвинил в утечке администрацию бывшего президента США Барака Обамы, при которой, предположительно, произошла кража данных. По словам Пенса, описанные в документах способы наблюдения запрещены на американской территории.