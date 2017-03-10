Польша заветировала итоговую декларацию саммита ЕС после переизбрания Туска

После переизбрания Дональда Туска председателем Европейского совета Польша отказалась подписать итоговую декларацию саммита ЕС в Брюсселе. Как сообщает ВВС, в Варшаве были против переизбрания Туска еще на 2,5 г., утверждая, что он использовал свою позицию для вмешательства во внутреннюю политику страны. В Польше Туск был лидером ныне оппозиционной партии «Гражданская платформа». «Мы не позволим, чтобы глава Европейского совета был избран без поддержки родной страны, - заявляла до голосования премьер-министр Беата Шидло (цитата Bloomberg). - Это вопрос принципа».

Тем не менее, Туск был переизбран 27 голосами против одного. Он в Twitter поблагодарил совет за доверие и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы Евросоюз стал лучше.

Как сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, председательствующий в первой половине текущего года в Совете ЕС, Польша наложила вето на итоговое совместное заявление саммита, в связи с чем обнародуется только заявление от имени председателя Совета ЕС. «Это значит, что одна страна - член ЕС оказалась недовольна решением других 27 членов и решила отреагировать таким образом. Мы должны теперь работать над тем, чтобы вернуть ее в свое поле, это политический сигнал», - цитирует Муската Deutsche Welle.