Польский МИД рассекретил документ о переходе к пророссийской политике

Варшава представила рассекреченный в 2015 г. документ министерства иностранных дел, в котором содержатся предложения о переходе к пророссийской политике, сообщает Wiadomosci. «Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины» датированы 4 марта 2008 г. и подписаны главой департамента восточной политики МИД Польши Ярославом Браткевичем. В документе указывается, что доступ к нему имели лишь 4 человека, включая тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского. На первой странице документа стоит его резолюция: «Очень хороший материал... Пожалуйста, сделайте его в форме заметки для канцелярии премьер-министра».

Действующий министр иностранных дел Витольд Ващиковский в то время занимал пост заместителя министра и не имел доступа к докладу. Представляя его теперь, он отметил в интервью PAP, что «документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий насчет успеха, но решили, что пророссийский курс будет своеобразным инструментом, трюком по отношению к Западу, таким образом они хотели улучшить репутацию на Западе». Сам Ващиковский находит в документе много неточностей. По его мнению, Дональд Туск, который тогда занимал пост премьер-министра Польши в правительстве Леха Качиньского, разбившегося под Катынью в 2010 г., хотел создать себе в глазах Запада репутацию знатока России, Москва же пыталась разыграть эту карту в свою пользу.

В документе Польше действительно отводится роль «главного знатока и интерпретатора России в западном мире». «Чем больше мы знаем о России и чем достовернее можем ее оценивать, тем сильнее мы сможем влиять на общую политику ЕС и всего Запада по отношению к России и всему постсоветскому пространству», - цитирует ТАСС доклад.

Документ предлагает пересмотреть существующие стереотипы в отношении России как «вечного врага Польши». Авторы предлагают «обоснованно предположить, что она (Россия) стремится к восстановлению статуса великой державы», что не означает вступления Москвы «на путь своих прежних имперских амбиций». Оно сдерживается, в частности, «апатией» ранее «мобилизованного» общества, которое теперь больше занято решением бытовых задач.

Относительная слабость России на фоне Китая и исламского юга склоняют ее к пониманию, что Запад является для нее самым надежным партнером, отмечается в записке. Для Запада Россия также представляется важным союзником в борьбе с исламским радикализмом, а также большим хранилищем ресурсов.

К Украине в докладе предлагается относиться с дружеской критикой. Отмечается, что она сохраняет «постсоветские черты». Авторы доклада предлагают «всерьез относиться к тому, что в долгосрочной перспективе Украина может не получить членства в ЕС».