Польша оспорила решение ЕК о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу Opal

Представители Польши обратились в Европейский суд с требованием заблокировать решение Еврокомисии об увеличении квоты «Газпрома» в газопроводе Opal, который соединяет «Северный поток» с германскими и чешскими газовыми системами. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. «Ситуация угрожает безопасности европейских потребителей газа, в частности, в Восточной Европе», - цитирует Reuters представителя польского МИДа Йоанна Вайда со ссылкой на PPA. Его аргумент заключается в том, что за счет увеличения поставок «Газпрома» европейские потребители «становятся зависимы от одного поставщика, от России».

В конце октября Еврокомиссия одобрила исключение 50% мощностей газопровода Opal (общая мощность 36 млрд куб. м.) из Третьего энергопакета, что дало возможность «Газпрому» увеличить свою квоту в рамках этого проекта на 40%. Ранее «Газпром» имел право заполнять лишь половину мощностей газопровода.

Ранее решение ЕК по проекту Opal в Европейском суде оспорила польская государственная газовая компания PGNiG. Решение по газопроводу Opal, а также намерение «Газпрома» строить «Северный поток 2» вызывают опасения у консервативной части польского правительства, как любые договоренности ее соседей России и Германии, отмечает агентство.